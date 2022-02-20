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İstanbul güne böyle uyandı! Gökyüzü kızıla büründü

İHA
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Giriş: 20.02.2022 09:22
Güncelleme:20.02.2022 09:28
Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuşlar danslarıyla eşlik etti. O anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuş sürüsü de eşlik etti. Sabah işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüleri cep telefonu ile kayda aldı.

Kendine hayran bırakan görüntü saatlerin ilerlemesiyle birlikte kayboldu. Gökyüzünde oluşan kızıllık ve şehrin kartpostallık anları havadan görüntülendi.

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