İstanbul güne böyle başladı! Sis boğazı kapattı

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis arasındaki 15 Temmuz Şehitler köprüsü adeta kayboldu. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis E-5 Karayolu'nda da etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı.