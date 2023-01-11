İstanbul göbeğinde organik tarım! 3 kuşaklık çiftçilik Maltepe’de devam ediyor

İstanbul'un göbeğinde, binaların ortasında yer alan 13 dönümlük bir bahçede, şehir hayatının aksine organik tarım faaliyetleri 40 yıldır sürüyor. Buradaki çiftçilik faaliyetini, 3. kuşak olarak sürdüren Erol Buyurman, A Haber ile hikayesini paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN