11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul göbeğinde organik tarım! 3 kuşaklık çiftçilik Maltepe’de devam ediyor

İstanbul göbeğinde organik tarım! 3 kuşaklık çiftçilik Maltepe’de devam ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2023 12:04
İstanbul'un göbeğinde, binaların ortasında yer alan 13 dönümlük bir bahçede, şehir hayatının aksine organik tarım faaliyetleri 40 yıldır sürüyor. Buradaki çiftçilik faaliyetini, 3. kuşak olarak sürdüren Erol Buyurman, A Haber ile  hikayesini paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul göbeğinde organik tarım! 3 kuşaklık çiftçilik Maltepe’de devam ediyor
İstanbul göbeğinde organik tarım! 3 kuşaklık çiftçilik Maltepe’de devam ediyor
Bindiği taksinin şoförüne taşla saldırdı
Bindiği taksinin şoförüne taşla saldırdı
Köpekler için canını siper etti
Köpekler için canını siper etti
Adana’da TOKİ kura çekimi!
Adana'da TOKİ kura çekimi!
Aslan ile zırhlı pangolinin yaşam savaşı!
Aslan ile zırhlı pangolinin yaşam savaşı!
75 yıllık araştırma! İşte mutluluğun sırrı
75 yıllık araştırma! İşte mutluluğun sırrı
Görüntüler Rusya’dan! Seyir halindeki uçakta...
Görüntüler Rusya'dan! Seyir halindeki uçakta...
Manisa’da ikinci kez petrol heyecanı
Manisa’da ikinci kez petrol heyecanı
Maltepe’de korkutan yangın!
Maltepe’de korkutan yangın!
Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü
Hamile yengesi ile arkadaşını öldürdü
6 yaşındaki çocuk öğretmeni vurdu!
6 yaşındaki çocuk öğretmeni vurdu!
Uzun süre geçmeyen öksürüğün sebebi ne?
Uzun süre geçmeyen öksürüğün sebebi ne?
Daha Fazla Video Göster