06 Nisan 2022, Çarşamba
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İstanbul gece sise gömüldü | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmı görünmez hale geldi. D-100 Karayolunda da etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu devam ediyor.