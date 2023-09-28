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İstanbul Gaziosmanpaşa'da metro istasyonunu su bastı

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Giriş: 28.09.2023 17:06
İstanbul'da aniden bastıran yağmur Megakentlilere zor anlar yaşattı. Ana yollarda trafik yoğunlu yüzde 72'lere çıkarken, bazı araçlar yollarda kaldı. AFAD tarafından vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyarı mesajı gitti. İstanbul Valisi Davut Gül de su baskını olacak yerlerin acil boşaltılmasını istedi. Öte yandan Gaziosmanpaşa Taşköprü Metro durağını su bastı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Gaziosmanpaşa’da metro istasyonunu su bastı
Gaziosmanpaşa'da metro istasyonunu su bastı
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