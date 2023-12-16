16 Aralık 2023, Cumartesi
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İstanbul fırtına ve yağışa teslim! A Haber ekipleri haber nöbetinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardında dün akşam saatlerinde başlayan yağış İsranbul’u teslim almış durumda. Şile’de fırtına etkisini artırırken dev dalgalar kıyıyı dövüyor. Üsküdar’da ise yağış etkisini hissettiriyor ve vatandaşlar zor anlara yaşıyor. Bölgelerden son durumu A Haber ekipleri aktardı.