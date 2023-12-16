16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul fırtına ve yağışa teslim! A Haber ekipleri haber nöbetinde

İstanbul fırtına ve yağışa teslim! A Haber ekipleri haber nöbetinde

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2023 16:35
Güncelleme:16.12.2023 16:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardında dün akşam saatlerinde başlayan yağış İsranbul’u teslim almış durumda. Şile’de fırtına etkisini artırırken dev dalgalar kıyıyı dövüyor. Üsküdar’da ise yağış etkisini hissettiriyor ve vatandaşlar zor anlara yaşıyor. Bölgelerden son durumu A Haber ekipleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Trakya beyaza büründü
Trakya beyaza büründü
İstanbul fırtına ve yağışa teslim!
İstanbul fırtına ve yağışa teslim!
Okey masasındaki o dedeler barıştı
Okey masasındaki o dedeler barıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, o anlar kamerada
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, o anlar kamerada
Bursa’da fabrika yangını! Alevler binayı sardı
Bursa'da fabrika yangını! Alevler binayı sardı
İstanbul’da yağmur yağdı yollar göle döndü
İstanbul'da yağmur yağdı yollar göle döndü
Otomobiliyle Yeşilırmak’a uçtu!
Otomobiliyle Yeşilırmak'a uçtu!
17 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
17 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Çanakkale’yi sağanak yağış vurdu!
Çanakkale'yi sağanak yağış vurdu!
Kar Trakya’dan giriş yaptı
Kar Trakya'dan giriş yaptı
11 seçmeli ders müfredata girdi
11 seçmeli ders müfredata girdi
Daha Fazla Video Göster