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İstanbul Fatih'te taksiciler sopalarla birbirlerine girdi! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 02.07.2021 15:56
İstanbul Fatih'te dün saat 14.00 sıralarında Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde kaza sonrası tartışan iki taksici araçlarının bagajlarından aldıkları sopalarla birbirlerine girdi. Taksiciler bir türlü sakinleşmeyince araya girenler kavgayı ayırdı. Bir genç, taksicilerin ellerindeki sopaları alarak uzaklaşırken kavga ise saniye saniye görüntülendi.
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