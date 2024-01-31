İstanbul Fatih’te korkutan yangın! Ayakkabı deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Fatih’te ayakkabı deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Yangın’ın çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.

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