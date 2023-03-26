26 Mart 2023, Pazar
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İstanbul Fatih'te asırlık ağaç 2 aracın üzerine devrildi! Facia ucuz atlatıldı
İstanbul Fatih'te bir ağaç yol kenarında bulunan iki otomobilin üzerine devrildi. Çürüme nedeniyle devrildiği belirtilen ağaç araçlara hasar verdi. Ağacın devrildiği sırada olay yerinde kimsenin olmaması facianın ucuz atlatılmasını sağladı.