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İstanbul Fatih'te asırlık ağaç 2 aracın üzerine devrildi! Facia ucuz atlatıldı

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Giriş: 26.03.2023 17:35
İstanbul Fatih'te bir ağaç yol kenarında bulunan iki otomobilin üzerine devrildi. Çürüme nedeniyle devrildiği belirtilen ağaç araçlara hasar verdi. Ağacın devrildiği sırada olay yerinde kimsenin olmaması facianın ucuz atlatılmasını sağladı.
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