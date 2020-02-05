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05.02.2020

İstanbul Esenyurt'ta taksici dehşeti kamerada! Böyle saldırdılar

Esenyurt'ta taksi durağının sahipleriyle başka bir taksi durağının şoförleri arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 5 kişi yaralanırken, bir grubun durağa gelerek, taksinin camlarını kırmaları kameralara yansıdı. İşte o anlar...

Esenyurt'ta sabah saat 05.00 sıralarında, Adile Naşit Bulvarı'nda bulunan taksi durağının sahipleriyle başka bir taksi durağının şoförleri arasında iddiaya göre taksi durağını devralma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlendiği kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastanesi önünde saat 08.00 sıralarında toplanan iki grup arasında, tekrar kavga çıktı. Hastanenin önünde yaşanan bıçaklı ve sopalı kavgada da 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisler hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili, her iki taraftan da gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlar karakola götürüldü.

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