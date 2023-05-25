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İstanbul Esenler'deki iş yerinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü!

DHA
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Giriş: 25.05.2023 09:48
İstanbul Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde yaşanan patlama sonucu 4 kişi yaralandı. Bir aracın LPG tankında yaşanan patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. Olaya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor. İşte detaylar...
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