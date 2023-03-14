İstanbul Esenler'de rezerv konut alanı havadan görüntülendi! 60 bin ev yapılacak

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan ve yaklaşık 60 bin konutun yapılacağı rezerv alanları havadan görüntülendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Konutların yüzde 55'i diğer ilçelerde özellikle donatı alanlarında ve riskli yapıların dönüştürülmesinde kullanılacak. Yüzde 45'i Esenler'de kullanılacak. Yaklaşık 60 bin konut yapılacak. Projenin bitiş süreci ortalama 5 yıl diye ön görüyoruz" dedi.