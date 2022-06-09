09 Haziran 2022, Perşembe
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İstanbul Emniyeti’nden dev operasyon! Uluslararası çalışan çete çökertildi
İstanbul Emniyeti kaçakçılık çetelerinin peşine düştü. Ülkeler ve şehirlerarası organize bir şekilde sigara kaçakçılığı yapan 71 kişilik şebeke çökertildi. Operasyonda piyasa değeri tam 20 milyon lira olan binlerce kaçak sigara ve yüzlerce kilo kaçak tütün ele geçirildi.