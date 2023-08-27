27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul depreme hazırlanıyor! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde askı halatları yenileniyor

İstanbul depreme hazırlanıyor! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde askı halatları yenileniyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2023 14:30
İstanbul'ın köprüleri de, olası bir İstanbul depremine karşı güçlendiriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İstanbul depreme hazırlanıyor
İstanbul depreme hazırlanıyor
Sırra kadem bastı! 72 gündür kayıp
Sırra kadem bastı! 72 gündür kayıp
Marketi soyan şüpheli, tüfekle kendini vurdu
Marketi soyan şüpheli, tüfekle kendini vurdu
Doğanın ve tarihin buluştuğu ilçe
Doğanın ve tarihin buluştuğu ilçe
Belgeselleri aratmadı! Vaşak, karaca, su samuru...
Belgeselleri aratmadı! Vaşak, karaca, su samuru...
Sabah şikayet etti öğleden sonra öldürdü
Sabah şikayet etti öğleden sonra öldürdü
Boş arsada sır ceset! Soruşturma başlatıldı
Boş arsada sır ceset! Soruşturma başlatıldı
Osmanlı’dan kalma tesbihler
Osmanlı'dan kalma tesbihler
Sabancı çiftinin sağlık durumu nasıl?
Sabancı çiftinin sağlık durumu nasıl?
2 yıllık sigara parasıyla midibüsü karavana çevirdi
2 yıllık sigara parasıyla midibüsü karavana çevirdi
Gece aydınlandı! Halay sevdası sağanak dinlemedi
Gece aydınlandı! Halay sevdası sağanak dinlemedi
Daha Fazla Video Göster