23 Şubat 2023, Perşembe
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İstanbul çok sayıda ilçede elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş İstanbul'da 23 Şubat 2023 Perşembe günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri tek tek duyurdu. Vatandaşların durumdan mağdur olmaması için yapılan elektrik kesintisi açıklamasında tüm ayrıntılar detaylıca anlatıldı.