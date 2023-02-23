İstanbul çok sayıda ilçede elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş İstanbul'da 23 Şubat 2023 Perşembe günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri tek tek duyurdu. Vatandaşların durumdan mağdur olmaması için yapılan elektrik kesintisi açıklamasında tüm ayrıntılar detaylıca anlatıldı.