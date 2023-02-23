23 Şubat 2023, Perşembe
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İstanbul çok sayıda ilçede elektrik kesintisi

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Giriş: 23.02.2023 09:38
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş İstanbul'da 23 Şubat 2023 Perşembe günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri tek tek duyurdu. Vatandaşların durumdan mağdur olmaması için yapılan elektrik kesintisi açıklamasında tüm ayrıntılar detaylıca anlatıldı.
İstanbul çok sayıda ilçede elektrik kesintisi
İstanbul çok sayıda ilçede elektrik kesintisi
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