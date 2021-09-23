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İstanbul Çekmeköy'de acı olay! Oğluna uyuşturucu satan zehir tacirleri bir babanın sonu oldu

DHA
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Giriş: 23.09.2021 09:55
Çekmeköy, Nişantepe Mahallesi'nde, oğluna uyuşturucu satmakla suçladığı kişilerle arasında tartışma çıkan baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede büyüyen kavgayı polis ekipleri kontrol altına almakta zorluk yaşadı. Olayda bir kişi tornavida ile yaralanırken, hastaneye kaldırılan baba yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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