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İstanbul Çatalca'da fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü

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Giriş: 19.06.2021 19:18
Güncelleme:19.06.2021 19:20
Çatalca'da saat 16.20 sularında bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri buraya sevk edildi. Olay yerinde intikal eden ekipler yangına müdahale etti. İşçilerin bulunmaması ise olası faciayı önledi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

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Çatalca'da fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü
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