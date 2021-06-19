İstanbul Çatalca'da fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü

Çatalca'da saat 16.20 sularında bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri buraya sevk edildi. Olay yerinde intikal eden ekipler yangına müdahale etti. İşçilerin bulunmaması ise olası faciayı önledi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

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