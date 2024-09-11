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İstanbul Çatalca’da fabrika yangını

İstanbul Çatalca’da fabrika yangını

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 13:00
İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi alevler kısmen kontrol altına alındı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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