İstanbul Çatalca’da fabrika yangını

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi alevler kısmen kontrol altına alındı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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