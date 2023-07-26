İstanbul... Çanakkale... Muğla... Aydın... Türkiye kavurucu sıcağın etkisinde

Türkiye bu yılın en sıcak gününü yaşıyor. A Haber ekipleri İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Aydın'dan son durumu aktardı. Havalar ne zaman serinleyecek? Uzman isim hava tahminleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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