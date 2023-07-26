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İstanbul... Çanakkale... Muğla... Aydın... Türkiye kavurucu sıcağın etkisinde

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 13:29
Türkiye bu yılın en sıcak gününü yaşıyor. A Haber ekipleri İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Aydın'dan son durumu aktardı. Havalar ne zaman serinleyecek? Uzman isim hava tahminleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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