28 Temmuz 2021, Çarşamba
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İstanbul büyük depreme ne kadar hazır? 6 ilçede 4 bin dönüşüm vaadi ne oldu?
İstanbullular olası büyük Marmara depreminin korkusu ile yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bir yandan 'büyük deprem yaklaşıyor' reklamları hazırlatırken diğer yandan o felaket için hazırlık yapma gereği duymuyor. İBB yönetimi, protokolle üzerine aldığı, dört bin bağımsız bölümün dönüşümü için henüz bir adım atmadı.