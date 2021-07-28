İstanbul büyük depreme ne kadar hazır? 6 ilçede 4 bin dönüşüm vaadi ne oldu?

İstanbullular olası büyük Marmara depreminin korkusu ile yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bir yandan 'büyük deprem yaklaşıyor' reklamları hazırlatırken diğer yandan o felaket için hazırlık yapma gereği duymuyor. İBB yönetimi, protokolle üzerine aldığı, dört bin bağımsız bölümün dönüşümü için henüz bir adım atmadı.

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