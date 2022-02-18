18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Boğazı’nda yalı cami! Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii ahşaptan yapıldı

İstanbul Boğazı’nda yalı cami! Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii ahşaptan yapıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2022 11:11
A Haber İstanbul'un muhteşem boğaz manzaralı yalı camilerinden birini ekranlara taşıdı. Üsküdar Kuzguncuk'taki Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii, 1860 yılında inşa edildi. Hem harim kısmı hem de minaresi ahşaptan yapılan cami güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da tarihi yalı cami!
İstanbul'da tarihi yalı cami!
Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap!
Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap!
Özer Hurmacı hakkında darp iddiası!
Özer Hurmacı hakkında darp iddiası!
İnşaat alanında göçük
İnşaat alanında göçük
Kahreden tesadüf! Filmdeki ölüm rolü gerçek oldu
Kahreden tesadüf! Filmdeki ölüm rolü gerçek oldu
MHP’li belediyelerde su indirimi
MHP'li belediyelerde su indirimi
Ataşehir’de Pitbull paniği
Ataşehir'de Pitbull paniği
Hüseyin Can Gökçek’in ilk ifadesi ortaya çıktı
Hüseyin Can Gökçek'in ilk ifadesi ortaya çıktı
Ünlü sosyolog Ayşe Nilüfer Narlı’ya parolalı tuzak!
Ünlü sosyolog Ayşe Nilüfer Narlı'ya parolalı tuzak!
Suya yüzde 14 indirim
Suya yüzde 14 indirim
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL
Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL
Ölümüyle ilgili şoke eden ’’organ ticareti’’ iddiası
Ölümüyle ilgili şoke eden ''organ ticareti'' iddiası
Daha Fazla Video Göster