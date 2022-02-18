18 Şubat 2022, Cuma
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İstanbul Boğazı’nda yalı cami! Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii ahşaptan yapıldı
A Haber İstanbul'un muhteşem boğaz manzaralı yalı camilerinden birini ekranlara taşıdı. Üsküdar Kuzguncuk'taki Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii, 1860 yılında inşa edildi. Hem harim kısmı hem de minaresi ahşaptan yapılan cami güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.