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İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! İstila ettiler

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Giriş: 04.01.2023 10:01
İstanbul’un Sarıyer sahili denizanalarıyla doldu. Görüntü karşısında hayrete düşen vatandaşlar, denizanalarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi.
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