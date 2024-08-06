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İstanbul Boğazı’nda ilk kez ortaya çıktı! Boyu 2 metre ağırlığı 600 kg...

İstanbul Boğazı’nda ilk kez ortaya çıktı! Boyu 2 metre ağırlığı 600 kg...

DHA
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Giriş: 06.08.2024 16:13
Atlas, Hint, Pasifik Okyanusu ve Akdeniz'de görülen, boyu 2 metreyi, ağırlığı ise 600 kilogramı bulan dünyadaki en büyük sürüngenlerden deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), ilk kez İstanbul Boğazı'nda görüntülendi.
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Boğaz’da ilk kez görüntülendi! 2 metre 600 kg...
Boğaz'da ilk kez görüntülendi! 2 metre 600 kg...
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