İstanbul Boğazı’nda iki geminin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı!

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi. Öte yandan çarpışma anına dair ilk görüntüler ortaya çıktı.

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