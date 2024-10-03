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İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı!

İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 18:30
İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi. Öte yandan çarpışma anına dair ilk görüntüler ortaya çıktı.
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İstanbul Boğazı’nda iki geminin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı!
İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı!
İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
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