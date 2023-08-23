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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 10:25
İstanbul'da Rumeli Feneri açıklarında petrol tankeri arıza yaptı. Boğaz geçişi gemi trafiğine kapatıldı.
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