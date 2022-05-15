15 Mayıs 2022, Pazar
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İstanbul Boğazı'nda endişelendiren görüntü! Oltaya denizanası takılıyor
Beşiktaş Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanası, tedirginliğe yol açtı. Geçtiğimiz yıl müsilaj tehdidi ile gündeme gelen İstanbul Boğazı'nda, ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra bir de denize atılan çöpler, görenleri endişelendirdi.