İstanbul Boğazı'nda denize düşen domuzu belediye ekipleri kurtardı

İstanbul Boğazı'nda açıklarında denize düşen domuz dakikalarca yüzdü. Onu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, belediye ekipleri tarafından kurtarılan domuz tedavi altına alındı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir balıkçı ise, "Palamuta geldik, domuz bulduk" dedi.