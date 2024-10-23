23 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
İstanbul Boğazı'nda denize düşen domuzu belediye ekipleri kurtardı

İstanbul Boğazı'nda denize düşen domuzu belediye ekipleri kurtardı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2024 15:43
İstanbul Boğazı'nda açıklarında denize düşen domuz dakikalarca yüzdü. Onu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, belediye ekipleri tarafından kurtarılan domuz tedavi altına alındı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir balıkçı ise, "Palamuta geldik, domuz bulduk" dedi.
İstanbul Boğazı’nda denize düşen domuz kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda denize düşen domuz kurtarıldı
Boğazlardan 20 yılda 2 milyona yakın gemi geçti
Boğazlardan 20 yılda 2 milyona yakın gemi geçti
İzmir’de tekel bayileri ve büfelerde eş zamanlı denetim
İzmir'de tekel bayileri ve büfelerde eş zamanlı denetim
Devlet bebeklere nasıl bakıyor? A Haber görüntüledi
Devlet bebeklere nasıl bakıyor? A Haber görüntüledi
Yenidoğan Çetesi mağduru aile!
Yenidoğan Çetesi mağduru aile!
Üsküdar’da polise çekiçle saldırı kamerada
Üsküdar’da polise çekiçle saldırı kamerada
Taziyeye giderken hayrete düştüler
Taziyeye giderken hayrete düştüler
Bartın’da gerçeğini aratmayan afet tatbikatı
Bartın'da gerçeğini aratmayan afet tatbikatı
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karga otomobilin anahtarını çaldı!
Karga otomobilin anahtarını çaldı!
Polise çekiçli saldırı! A Haber olay yerinde
Polise çekiçli saldırı! A Haber olay yerinde
Konya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Konya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Daha Fazla Video Göster