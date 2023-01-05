05 Ocak 2023, Perşembe
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İstanbul Boğazı'nda denizanası tehdidi! Balık stoklarını kurutuyorlar
İstanbul Boğazı’nın kıyı kesimlerinde görülen denizanası yoğunluğunun nedeninin hava sıcaklığı olduğunu ve Şubat ayına kadar görülebileceğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanası balık yumurta ve larvaları üzerinden besleniyor. Aynı zamanda balıkların besini olan mikroskobik hayvansal organizmalar üzerinden de besleniyor. Bu da balık stoklarında bir şekilde azalmaya sebep oluyor" dedi.