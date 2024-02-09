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İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası! Kuruçeşme Sahili’nde denizanası yoğunluğu gözleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 15:14
İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimlerinde denizanası yoğunluğu görülüyor. Kuruçeşme sahil şeridi denizanalarıyla doldu taştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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