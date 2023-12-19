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İstanbul Boğazı'nda ceset! Kız arkadaşını kurtarmak için atladı: 3 ay sonra bulundu

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Giriş: 19.12.2023 14:17
İstanbul Boğazı Arnavutköy sahilinde denizden cesedi çıkarılan kişinin, yaklaşık 3 ay önce önce denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken denizde kaybolduğu ortaya çıktı.
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