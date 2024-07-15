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İstanbul Boğazı'nda alarm! Dev gemi karaya sürüklendi

DHA
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Giriş: 15.07.2024 17:11
Kocaeli'den Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan "Oskano 35" isimli 178 metre uzunluğundaki gemi İstanbul Boğazı'nda Umuryeri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya sürüklendi. Ekipler gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
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