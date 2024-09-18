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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 14:40
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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