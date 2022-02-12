12 Şubat 2022, Cumartesi
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.