21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Beyoğlu’nda intikam cinayeti! Şahsın 10 yıl önce adliye önünde yaşanan çatışmada bir genci öldürdüğü ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda intikam cinayeti! Şahsın 10 yıl önce adliye önünde yaşanan çatışmada bir genci öldürdüğü ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2022 10:47
İstanbul’da 39 yaşındaki bir şahsın, seyyar satıcıdan salep aldığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın 10 yıl önce adliye meydanında çıkan çatışmada  bir kişiyi öldürdüğü ve tutuklandığı belirlenirken, alınan ilk bilgilere göre intikam cinayetine kurban giden şahsın bir süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı ortaya çıktı. Polis sahte plaka kullanan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Beyoğlu’nda intikam cinayeti!
Beyoğlu’nda intikam cinayeti!
Husumetlisi yerine babası ile kardeşini vurdu
Husumetlisi yerine babası ile kardeşini vurdu
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs...
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs...
3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı!
3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı!
Tüfekle vurularak öldürülmüş
Tüfekle vurularak öldürülmüş
Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal tek karede
Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal tek karede
Türk basın tarihinin çınarını kaybettik
Türk basın tarihinin çınarını kaybettik
Ara tatil bitti trafik başladı
Ara tatil bitti trafik başladı
Ünlü oyuncuların feci kazası
Ünlü oyuncuların feci kazası
İstanbul’da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
Milyoner’deki matematik sorusunda ters köşe oldu
Milyoner'deki matematik sorusunda ters köşe oldu
Tren aracı 200 metre sürükledi
Tren aracı 200 metre sürükledi
Daha Fazla Video Göster