21 Kasım 2022, Pazartesi
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İstanbul Beyoğlu’nda intikam cinayeti! Şahsın 10 yıl önce adliye önünde yaşanan çatışmada bir genci öldürdüğü ortaya çıktı
İstanbul’da 39 yaşındaki bir şahsın, seyyar satıcıdan salep aldığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın 10 yıl önce adliye meydanında çıkan çatışmada bir kişiyi öldürdüğü ve tutuklandığı belirlenirken, alınan ilk bilgilere göre intikam cinayetine kurban giden şahsın bir süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı ortaya çıktı. Polis sahte plaka kullanan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.