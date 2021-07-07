İstanbul Beyoğlu'nda film gibi olay! 7 kardeşi kaçırıp bakın ne kadar fidye istediler?

İstanbul Beyoğlu'nda filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Pakistanlı bir grup Yunanistan'a kaçak yollara götüreceklerini söyledikleri 7 Nepalli kardeşi Esenler'de bir eve götürdü. Rehin alınan Nepalli kardeşler için Pakistanlı grup ailelerinden 14 bin euro fidye istedi. İstanbul polisi yaptığı operasyonla rehineleri, grubun elinden kurtardı. İşte heyecanlı dakikalar...