İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kırmızı listede bulunuyor! Nesli tehlike altında

İstanbul Beylikdüzü'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kaplumbağa bulundu. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Fırat kaplumbağası, Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan bu canlının bölgeye nasıl geldiği de ortaya çıktı.