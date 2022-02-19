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İstanbul Beylikdüzü'nde anne vahşeti: 3 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü

DHA
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Giriş: 19.02.2022 17:54
İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitede yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Anne vahşeti: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Anne vahşeti: 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
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