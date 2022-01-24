İstanbul beyaza büründü | İstanbul'dan kar manzaraları

İstanbul’da meydana gelen kar yağışı sonrası Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nın birçok kesimi beyaza büründü. İstanbul’un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi ise beyaz gelinliğini giyince fotoğrafçıların akınına uğradı. Megakent’in neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Eyüpsultan'da bulunan Pierre Loti Tepesi’nde de masalsı görüntüler oluştu.