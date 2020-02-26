26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.02.2020

İstanbul Beşiktaş'ta scooter kazası! İstanbul trafiği scooter için uygun mu? |Video

İstanbul Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç son dönemde kullanımı artan scooter'la yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Acı kaza akıllara "İstanbul trafiği scooter için uygun mu?" sorusunu getirdi. Scooter kullananlar nasıl önlemler almalı? Scooter'la güvenli yolculuk mümkün mü? İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar, A Haber ekranlarında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul Beşiktaşta 17 yaşındaki genç scooterla yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti |Video İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TA 17 YAŞINDAKİ GENÇ SCOOTER'LA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVM'de dehşet! Karısını bıçaklayıp kaçtı
AVM'de dehşet! Karısını bıçaklayıp kaçtı
İstanbul trafiği scooter için uygun mu?
İstanbul trafiği scooter için uygun mu?
2 milyonluk zehir baskını!
2 milyonluk zehir baskını!
Patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
Patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
Kaçmak için paraları saçtı!
Kaçmak için paraları saçtı!
İstanbul'da en çok trafik kazasının yaşandığı noktalar
İstanbul'da en çok trafik kazasının yaşandığı noktalar
Böylesi daha önce görülmedi! İlginç hırsızlık
Böylesi daha önce görülmedi! İlginç hırsızlık
Kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı
Kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı
Feci kaza kamerada!
Feci kaza kamerada!
6 yaşındaki çocuğa kelepçe! Ağlaya ağlaya...
6 yaşındaki çocuğa kelepçe! Ağlaya ağlaya...
İnanılmaz! Bunlar kart değil bıçak...
İnanılmaz! Bunlar kart değil bıçak...
Kadına saldıran kişiye meydan dayağı
Kadına saldıran kişiye meydan dayağı
Daha Fazla Video Göster