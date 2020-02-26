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26.02.2020
İstanbul Beşiktaş'ta scooter kazası! İstanbul trafiği scooter için uygun mu? |Video
İstanbul Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç son dönemde kullanımı artan scooter'la yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Acı kaza akıllara "İstanbul trafiği scooter için uygun mu?" sorusunu getirdi. Scooter kullananlar nasıl önlemler almalı? Scooter'la güvenli yolculuk mümkün mü? İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar, A Haber ekranlarında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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