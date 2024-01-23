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İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartışma kanlı bitti! Aracını park ederken kurşun yağdı

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Giriş: 23.01.2024 11:09
İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından takip edilen bir kişi aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan sürücü yaralanırken, şahıslar olay yerinden kaçtı.
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