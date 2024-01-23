23 Ocak 2024, Salı
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İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartışma kanlı bitti! Aracını park ederken kurşun yağdı
İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından takip edilen bir kişi aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan sürücü yaralanırken, şahıslar olay yerinden kaçtı.