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İstanbul bayramda boş kaldı! A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 10:23
Kurban Bayramı'nı ailelerinin yanında veya tatilde geçirmek isteyen İstanbullular hafta sonundan yola çıktı. Haliyle İstanbul boş kaldı. Peki köprü girişlerinde son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. İstanbul'daki son durum havadan görüntülendi.
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