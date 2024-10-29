29 Ekim 2024, Salı
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İstanbul Başakşehir'de kaza! Aracına binerken ölümden döndü
Başakşehir'de bir kişi, marketten çıktıktan sonra aracına binmek üzereyken kendisine doğru gelen otomobil, park halindeki aracına çarparak kaza yaptı. Kazadan hemen önce marketten çıkan vatandaş adeta ölümden dönerken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.