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İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

DHA
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Giriş: 01.12.2021 09:28
Başakşehir'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Olay, saat 01.15 sıralarında Başakşehir, İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğalgazla çalışan 34 JP 9880 plakalı İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi.
Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı
Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı
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