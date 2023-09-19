19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Başakşehir'de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2023 16:10
İstanbul Başakşehir'de içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsü yokuştan inerken devrildi. Olay yerinden ilk görüntüler geldi. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi..
Çocuğunun yanında bıçakla kovaladı!
Çocuğunun yanında bıçakla kovaladı!
İstanbul Başakşehir’de İETT kazası!
İstanbul Başakşehir'de İETT kazası!
İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
Bursa’da feci kaza! 2 şoför hayatını kaybetti!
Bursa'da feci kaza! 2 şoför hayatını kaybetti!
Madde bağımlısı; ailesine saldırdı o anlar kamerada!
Madde bağımlısı; ailesine saldırdı o anlar kamerada!
İnsan yedek parçaları üretiliyor
"İnsan yedek parçaları" üretiliyor
Ankara’da sanayi sitesinde yangın
Ankara'da sanayi sitesinde yangın
Ömrünüze ömür katacak öneriler!
Ömrünüze ömür katacak öneriler!
Su seviyesi yüzde 25’in altında! Kriz kapıda
Su seviyesi yüzde 25'in altında! Kriz kapıda
Organize suç örgütüne şafak operasyonu
Organize suç örgütüne şafak operasyonu
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
İskeçe’de Türk azınlıktan okul boykotu
İskeçe'de Türk azınlıktan okul boykotu
Daha Fazla Video Göster