03 Nisan 2022, Pazar
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İstanbul barajlarında son durum! Doluluk oranı yüzde 88,59 oldu
Son dönemdeki yağmur ve kar yağışlarının ardından yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi geçen hafta geriledi. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 88,59'a düştü.