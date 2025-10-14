14 Ekim 2025, Salı

İstanbul barajlarında son durum! A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 13:55
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 25'e geriledi. Megakente su saylayan 10 barajdan dördünün suyu yüzde 20'nin altına düştü. Son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.
