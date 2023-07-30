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İstanbul barajlarında kuraklık alarmı! A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 30.07.2023 14:54
Büyükçekmece ve Alibey Barajı'nda su seviyesi %20 nin altına düştü. İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı ise %37'ye geriledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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