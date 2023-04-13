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İstanbul barajlarında doluluk oranları! Kurak geçen aylardan sonra yağmur barajlara can suyu oldu

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 15:50
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları son yağışlardan sonra merak ediliyor. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 45 seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 45 azaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir değerlendirdi.
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