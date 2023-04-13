İstanbul barajlarında doluluk oranları! Kurak geçen aylardan sonra yağmur barajlara can suyu oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları son yağışlardan sonra merak ediliyor. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 45 seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 45 azaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir değerlendirdi.

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