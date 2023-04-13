13 Nisan 2023, Perşembe
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İstanbul barajlarında doluluk oranları! Kurak geçen aylardan sonra yağmur barajlara can suyu oldu
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları son yağışlardan sonra merak ediliyor. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 45 seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 45 azaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir değerlendirdi.