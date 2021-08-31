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İstanbul barajları alarm vermeye başladı! Su seviyesi yüzde 60’ın altına indi

İHA
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Giriş: 31.08.2021 12:43
Geride bıraktığımız yıl kuraklığın yoğun olarak hissedildiği İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 20'lere gerileyerek son 15 yılın en düşük seviyesine inmişti. 2021 yılında baharla birlikte artan yağışlar durumu düzeltse de son aylarda seviye yeniden kritik düzeye düştü.
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