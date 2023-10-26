28 Ekim 2023, Cumartesi
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İstanbul barajları alarm veriyor! Yüzde 20'nin altına düştü
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharda da yağışların azlığı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü. Havadan çekilen görüntülerde barajlardaki suyun renginin değiştiği görüldü.